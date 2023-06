Tchad : le cimetière de Toukra manque d'eau, les fossoyeurs rencontrent des difficultés

Il est facile de comprendre cette situation même sans être dans le désert. Certaines familles apportent de l'eau depuis leur domicile lorsqu'elles se rendent au cimetière. D'autres sont contraintes de chercher de l'eau aux alentours du cimetière. En effet, le cimetière ne dispose pas de points d'eau sur place. Souvent, ce sont les familles des défunts qui font appel à des parents, des amis et quelques jeunes du quartier pour creuser la tombe. Ce manque d'eau rend le travail difficile, surtout sous le soleil brûlant. De nombreuses personnes ne veulent pas se rendre au cimetière pour creuser. Dans une plaisanterie, l'un des fossoyeurs a déclaré : "Ici, c'est la maison des morts, ils ne parlent ni ne voient, donc ils ne peuvent pas réclamer de l'eau."



Pourtant, certaines familles dépensent des millions pour embellir la tombe de leurs proches. Et avec seulement 400 000 FCFA, il serait possible de réaliser un forage qui pourrait servir à des milliers de personnes. Même si les autorités communales ne sont pas en mesure de répondre à cette situation, les personnes de bonne volonté, les associations et les Églises pourraient réaliser plusieurs forages afin de mettre de l'eau à disposition des fossoyeurs et des maçons qui viennent construire les tombes.



En réalité, le cimetière de Toukra souffre d'un manque d'organisation. Comment peut-on comprendre qu'une ville comptant plus d'un million d'habitants ait un cimetière sans eau ? Chaque jour, 15 personnes sont enterrées, soit environ 450 cas par mois. Pourtant, aucune association ni aucun groupe religieux ne semble comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées ceux qui creusent les tombes ou construisent les tombes.



Dans d'autres endroits, les cimetières sont des lieux verdoyants où les plantes et les fleurs sont arrosées régulièrement. Cette situation interpelle chacun d'entre nous, car le cimetière est le dernier lieu de repos pour tous.