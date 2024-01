Tchad : le comédien Adjim Ebento rend un hommage émouvant à son mentor Lassem Aziz

Dans sa publication, Adjim Ebento exprime sa profonde gratitude et son respect pour Aziz, qui a joué un rôle clé dans sa vie et sa carrière artistique.



« Cher Boss Aziz, c'est ainsi que je vous appelle affectueusement. Je tenais à vous exprimer toute ma gratitude pour votre soutien indéfectible dans ma vie et ma carrière artistique », écrit Adjim Ebento. Cette déclaration sincère révèle l'impact profond que Lassem Aziz a eu sur la vie d'Ebento, tant sur le plan personnel que professionnel.



Le comédien souligne l'importance de l'expérience, de la sagesse et de la bienveillance d'Aziz, des qualités qui ont été pour lui une source constante d'inspiration et de motivation. Ebento se dit fier et reconnaissant d'avoir eu la chance d'être guidé par une figure aussi emblématique.



« Votre engagement envers mon développement personnel et professionnel a été exemplaire », affirme-t-il. Adjim Ebento conclut son hommage en soulignant que Lassem Aziz restera toujours dans son cœur et dans ses pensées, témoignant de l'admiration et du respect fraternel qu'il porte à son mentor.



« Merci encore pour tout, mon cher Boss personnel Aziz », conclut-il, marquant ainsi l'impact indélébile laissé par Lassem Aziz sur sa vie et sa carrière.