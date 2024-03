Tchad : le comité des femmes de l’UST appelle au boycott du défilé du 8 mars

Dans un communiqué de presse, le comité des femmes de l’Union des Syndicats du Tchad (UST) dit avoir analysé la situation actuelle du pays.



Par ailleurs, il « constate avec regret le mutisme du gouvernement, face à la revendication de la plate-forme, et surtout déplore les évènements macabres du 27 et 28 février 2024, ayant abouti à l'assassinat de plusieurs citoyens, y compris un leader politique très engagé ».



Aussi, le comité des femmes appelle toutes les femmes travailleuses affiliées à l'UST, « de rester à la maison, et ne pas sortir pour le défilé du 8 mars 2024, en guise de protestation et mécontentement à l'égard du gouvernement ».