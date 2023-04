Tchad : le comité provincial d’action du Batha met à jour son plan d’action

Le projet REPAR organise un atelier de mise à jour du plan d'action annuel 2023-2024 du Comité Provincial d'Action du Batha (CPA). La cérémonie d'ouverture, présidée par le gouverneur de la province du Batha, s'est tenue ce 27 avril à Ati.



Cet atelier de deux jours, destiné aux membres du CPA, est organisé par le projet REPAR et financé par la coopération suisse. Son objectif est de mettre à jour le plan d'action 2022-2023, de vérifier les résultats obtenus au cours de cette période, de corriger les lacunes identifiées et de proposer des activités d'amélioration pour l'année 2024.



Dans son discours de bienvenue, le responsable de suivi et d'évaluation du projet REPAR antenne du Batha, Bichara Alkhalil, représentant du chargé du projet REPAR, a indiqué que la coopération suisse, par le biais du projet REPAR, offre une opportunité au CPA d'agir rapidement et de répondre aux situations difficiles de la population en améliorant ses conditions de vie. Il a souligné que le plan d'action est l'instrument le plus important à mettre en place pour atteindre cet objectif.



Le secrétaire permanent du CPA, Abdallah Adoum Oumar, également délégué de l'agriculture, a rappelé que les comités CPA/CDA/CLA ont pour mission d'orienter et de suivre les activités de développement et de proposer des orientations en matière de développement aux organes centraux. Il a souligné que ces comités ont des difficultés qui constituent des points faibles à améliorer, liés à des facteurs tant internes qu'externes.



En ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, également président du CPA, a indiqué que l'analyse de ce plan d'action arrive au moment où le gouvernement du Tchad est en train d'élaborer ou de réviser les stratégies, les politiques et les lois nationales en matière de développement pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a remercié la coopération suisse pour avoir organisé cet atelier et pour tous les appuis qu'elle apporte sans cesse dans la province pour améliorer les conditions de vie de la population.