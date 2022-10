Tchad : le commandant de la FMM au chevet des soldats blessés

Le commandant de la Force multinationale mixte (FMM), pour la lutte contre la secte Boko Haram, était le 5 octobre, au chevet des soldats blessés dans les différent théâtres d'opérations, et admis à l'hôpital de La Renaissance de Ndjamena.



À la tête d'une importante délégation, le général Abdoul Khalifa Ibrahim a tenu à se déplacer personnellement, pour s'enquérir de l'état de santé de ses hommes qui ont étés blessés lors des combats. Il a salué la prise en charge de ses soldats par l'hôpital La Renaissance, et se dit satisfait des soins que ces derniers reçoivent depuis leur évacuation.



Il faut noter qu'il existe un partenariat entre cet hôpital et la Force multinationale mixte qui date de 4 ans déjà. Le nigérian Abdoul Khalifa Ibrahim a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du Tchad, pour son hospitalité. Il faut noter qu'au moins 80 soldats blessés ont été admis dans ce centre depuis le mois de janvier dernier.



La lutte contre la secte islamique Boko Haram n'est pas sans conséquences, car elle occasionne souvent des blessés, voire même des pertes en vies humaines. Par ailleurs, il convient de rappeler que les cinq États qui composent cette force multinationale mixte sont : le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Bénin.