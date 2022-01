Tchad : le conseil municipal de Moundou recadre Laoukein Kourayo Médard

Le conseil municipal de Moundou a réagi le 8 janvier à la déclaration de Laoukein Kourayo Médard, président de la CTPD, prononcée deux jours plus tôt. 11 conseillers ont appelé le leader politique à demander des excuses pour "tous les maux qu'il a créés dans cette commune".



Dans une sortie, Laoukein Kourayo Médard s'est félicité du départ du préfet de Lac Wey, l'accusant d'avoir été "mandaté pour détruire le Logone Occidental".



"Au sujet de détournement, les conseillers municipaux entendent le poursuivre judiciairement dans un proche avenir", selon la déclaration qui ajoute que Laoukein Kourayo Médard, ayant été destitué en 2017 puis radié en 2019, ne peut plus revenir à la tête de la commune de Moundou.



Les conseillers demandent à Laoukein Médard de restituer la clé de la commune de Moundou qu'il a "confisqué depuis sa destitution" et de "respecter son engagement de soutenir le Conseil militaire de transition (CMT) qui doit se passer dans un climat de paix et de concorde nationale et non dans un esprit de soulèvement pour une cause illégale".