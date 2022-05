Tchad : le consortium IHDL-UP organise un atelier de formation à Lai

Un atelier de formation sur le curriculum de compétence de vie, genre et droits humains et santé de reproduction, est organisé depuis ce matin à Laï par le consortium IHDL-UP. C'est à l’intention des leaders des organisations de la société civile de la Tandjilé.



Le coup d’envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des activités du SWEDD, pour le renforcement des capacités pédagogiques et organisationnelles des formateurs, s’agissant de l'encadrement des filles dans les espaces scolaires et communautaires.



Pour le chargé du programme éducation SWEDD, Mahamat Saleh Atim, cette session de formation vient en appui pour un environnement scolaire et communautaire sain et sûr. « Elle permettra également aux participants d'animer dans ces espaces, afin d'assurer l’épanouissement de la jeune fille qui demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement », a-t-il indiqué.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, se réjouit du sérieux que le gouvernement met en œuvre pour le bien du système éducatif tchadien, particulièrement dans la province.



A cet effet, Doudlengar Miayo exhorte les participants à profiter de l'occasion pour en tirer le maximum de connaissances.