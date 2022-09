Tchad : le coordonnateur d'une radio agressé à Kim

Le coordonnateur de la radio La voix de la paix de Kim, Mbang-Bassa Djeingué Richard, a été violemment agressé par un inconnu ce 2 septembre 2022. La scène s'est déroulée au sein même de la radio à Kim aux environs de 17 heures.



Informés de la situation, les confrères qui n'étaient pas loin du lieu ont maîtrisé le présumé agresseur. Le directeur de ladite station Akonso Tchande a saisi cette occasion pour interpeller les plus hautes autorités du pays et la HAMA afin de veiller sur la sécurité des journalistes en cette période cruciale de transition et de dialogue.