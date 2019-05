Tchad : le défi de la mécanisation de l'agriculture

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet a lancé ce vendredi 3 mai à Pala, dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, la campagne agricole 2019-2020. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du Gouvernement.



Le Gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Weiding Assi Assoue s'est félicité des résultats de la campagne agricole 2018-2019 et de la relance de la filière coton dans la province.



Le ministère de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles vise la production de plus de 5 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne 2019-2020, afin de satisfaire la demande nationale.



Le représentant de la FAO a rappelé l'intérêt de l'institution onusienne à accompagner le Tchad, notamment dans la mécanisation de son agriculture.



D'après la ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles, Lydie Beassemda, les producteurs doivent faire davantage pour obtenir de meilleurs résultats.



Le défi de la mécanisation



"Le président a exprimé sa préoccupation au sujet du défi majeur de la sécurité alimentaire en engageant tous les acteurs du secteur agricole à des interventions d'envergure dans le but d'augmenter la production agricole. C'est pour jouer de sa partition que le Gouvernement a orienté des investissements conséquents dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui. Une dizaine de projets pour un coût global de 160 milliards de Francs CFA sont mis en oeuvre dans le secteur", a souligné le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet.



D'après lui, "le pays a investi dans la mécanisation à travers l'acquisition de plus de 3000 tracteurs pour booster les emblavures. En dépit de toutes ces réalisations fortes significatives, l'évaluation qui a été faite lors des journées bilan souligne l'impérieuse nécessité de renforcer les actions et d'amener tous les acteurs du monde rural à redoubler d'efforts en vue d'atteindre le cap de la sécurité alimentaire."



Des tracteurs ont été rétrocédés par le ministre Kalzeubet Pahimi Deubet aux organisations des meilleures producteurs, un geste qui devrait renforcer la production agricole.