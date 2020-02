Tchad : le département de Gagal au coeur de la SENAFET édition 2020

Le département de Gagal est placé au coeur de la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2020 dans le Mayo Kebbi Ouest. Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a donné le coup d'envoi des préparatifs des festivités de cet événement, jeudi après midi à l'hôtel de ville de Pala, en présence de plusieurs responsables de la province constitués en majorité des femmes.



C'est le secrétaire général du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, qui assure la coordination des préparatifs et l'organisation matérielle de cette semaine au profit des femmes.



Compte tenu du temps imparti, le gouverneur Adoum Forteye Amadou a exhorté les membres des différentes sous-commissions à mettre toutes les stratégies sur pied pour la mobilisation matérielle et financière des ressources.



"La quête dans les différents départements du Mayo Kebbi Ouest est l'option la plus solvable", a-t-il dit.



Selon le gouverneur, le choix du département de Gagal pour la SENAFET/Journée internationale de la femme 2020 se justifie par le brassage entre les citoyens.



La dernière édition de la célébration de la SENAFET/JIF s'est déroulée dans le chef-lieu du département de Mayo-Binder.