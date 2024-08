Tchad : le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, honoré pour son leadership

Le président de la Commission Ressources Humaines et Sciences Technologiques de ECOSOCC African Union, Mahamat Haroun Adam a décerné une attestation de reconnaissance au directeur de l’ONAPE Nassouradine Abakar Kessou, pour son leadership.



Cette distinction témoigne de la reconnaissance des efforts inlassables de M. Nassouradine Abakar Kessou, et de son équipe, pour favoriser le développement des compétences et l'insertion professionnelle des jeunes.



À travers divers programmes et initiatives, l’ONAPE contribue significativement à créer des opportunités pour la jeunesse, renforçant ainsi leur capacité à s'épanouir dans un environnement professionnel compétitif. M. Mahamat Haroun Adam a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif de l’ONAPE sur la vie de nombreux jeunes, soulignant l'importance de tels efforts dans la construction d'une Afrique prospère et dynamique.



Cette attestation est non seulement une reconnaissance des réalisations passées, mais aussi un encouragement à poursuivre cette mission essentielle.