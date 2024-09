Tchad : le directeur de l’école primaire Al-Ikhlas de Mbikou installé

Cette cérémonie de passation de charge a été rehaussée par la présence du staff de l’inspection pédagogique de Mbikou, du directeur adjoint du Centre koweïtien de Mbikou et des personnels de ladite institution.



Plantant le décor, le directeur adjoint du Centre koweïtien de Mbikou, Abdelhakim, s’est réjoui de la collaboration du staff de l’IPEP de Mbikou, qui selon lui, prouve à suffisance, le bon fonctionnement de l’institution.



A cette occasion, il a témoigné le bien-fondé de cette relation et demande une pérennisation. Ahmad Zoukoulou, le directeur sortant de l’école primaire Al-IKlas de Mbikou a exprimé sa gratitude à l’endroit de ses anciens collaborateurs. Car dit-il, les enseignants jouent un rôle plus prépondérant dans le processus de formation des élèves.



Il demande à la direction générale du Centre koweïtien une implication de l’IPEP, pour le recrutement des enseignants, une création d’un environnement propice pour l’apprentissage des langues française et arabe littéraire, un équipement adéquat en outils informatiques et enfin, à la direction du Centre d’éviter d’écouter les commérages.



Installant officiellement le directeur entrant, l’inspecteur pédagogique de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, s’est félicité du travail abattu par le directeur sortant durant son séjour à la tête de cette école, avant de rappeler à l’entrant ses prérogatives.



Par ailleurs, il a exhorté le nouveau directeur à maintenir l’élan du sortant, pour l’accomplissement de ses tâches. L’inspecteur a profité de cette occasion pour éclaircir les parties prenantes sur l’importance de l’engagement et le dévouement des enseignants.



Abdelhalim Youssouf Djarma, directeur entrant a rendu un hommage mérité à son prédécesseur, avant de suggérer à l’inspecteur pédagogique de Mbikou, le suivi régulier des enseignants dans leur classe, car pour lui, il s’agit de l’amélioration de la qualité d’enseignement.