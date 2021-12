Tchad : le directeur général de la gendarmerie en mission à Amdjarass

Dans le cadre de sa mission d'inspection dans le Tchad profond, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcial Hoinatï s'est rendu ce 10 décembre à Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est.



La visite à pour but d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises par les plus hautes autorités de transition pour le renforcement de la sécurité des personnes et leurs biens.



Au cours de la visite, le chef de la gendarmerie a convoqué une réunion de travail dans laquelle il a largement évoqué la situation sécuritaire dans la province de l'Ennedi Est. Il s'est réjouit du calme qui règne de cette province mais s'est penché sur quelques pratiques criminelles à savoir le trafic des armes légères et de petit calibre en transit par la province.



Le général de division Djontan Marcial Hoinatï a exhorté les forces de défense et de sécurité à jouer leur rôle pour la stabilité.