Tchad : le festival Dary mettra en valeur la diversité culturelle pendant 12 jours

L'Office national de la promotion du tourisme, de la culture et de l'artisanat (ONPTA), en partenariat avec le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, lance ce samedi 21 décembre, la 2ème édition du Festival international Dary à N'Djamena.



L'évènement permettra de mettre en valeur la diversité culturelle tchadienne, à travers différentes activités. Le programme du festival comprendra des danses folkloriques, des défilés traditionnels des 23 provinces du pays, l’exposition d'œuvres artistiques tchadiennes, des concerts géants, des concours de tombola, toute la gastronomie tchadienne et bien d’autres domaines artistiques et culturels du Tchad.



Cette année, 300.000 visiteurs sont attendus pour découvrir les nombreuses facettes des différents peuples du Tchad. A cela s'ajoute 200 exportants et 500 festivaliers.



La première édition du festival Dary de l’année 2019 a permis la participation de plus de 200.000 festivaliers.



Les 12 jours d'activités seront relayés quotidiennement grâce à un site internet dédié, les réseaux sociaux, un plateau de production audiovisuelle et la presse.



Le Festival Dary est un espace de rencontre festive, d’expression culturelle et artistique du patrimoine et de la richesse nationale. Il vise à valoriser le potentiel culturel et artistique tchadien dans toute sa diversité.



La deuxième édition du Festival Dary prendra fin le 4 janvier 2020.