Tchad : le festival Toumaï des langues locales lancé à N'Djamena

Une société multilingue et multiculturelle existe à travers les langues qui transmettent, préservent le savoir et les cultures traditionnelles de manière durable. « Ce festival qui se déroule du 21 février au 2 mars vise la mise en valeur des langues nationales du Tchad », a indiqué Padeu Dakouni, représentant de la directrice de SIL.



Padeu de poursuivre que cette première édition du festival des langues maternelles coïncide avec la journée internationale de la langue maternelle (initiée par l'UNESCO et célébrée tous les 21 février).



À travers cette journée internationale des langues, l'UNESCO espère sensibiliser les nations sur le rôle crucial des langues autochtones dans le développement durable, la cohésion sociale, l'accès à l'éducation pour tous, à la consolidation de la paix, à la réconciliation, à la bonne gouvernance et à la promotion des droits fondamentaux l'Homme.



Quant à Abdelkerim Doudou, Inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation formelle de la commune de N'Djamena, représentant le ministre de tutelle, le Tchad est le seul pays au monde qui regorge un plus grand nombre de langues nationales. Selon les statistiques de la SIL, en dehors du français et de l'arabe (langues officielles), le Tchad compte plus de 120 langues vivantes.



Le Tchad est véritablement riche en linguistique. Ces langues vivantes participent au développement et à l'épanouissement de la population tchadienne, renchérit Padeu.



Le secrétaire général de la coordination, Sabir Bichara, estime que : « ce festival marque une étape décisive dans le processus de la refondation culturelle et identitaire de la nation tchadienne, gage d'une vie harmonieuse et de la cohésion sociale au sein de nos communautés. »