Tchad : le gouvernement appelle les enseignants à lever leur grève

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma et le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, ont rencontré lundi les représentants de la plateforme des syndicats du secteur de l’éducation au Tchad.



Les deux ministres ont plaidé pour la suspension de la grève d’avertissement, lancée par les enseignants, pour revendiquer le paiement des frais de transport, le dégel des effets financiers des avancements et de reclassement, et l’établissement des cartes professionnelles.



Ils ont rappelé que le gouvernement et la plateforme revendicative ont eu une rencontre, le 27 octobre 2020, pour discuter de ces trois points de revendications précités et qu’actuellement le gouvernement œuvre pour leur dénouement heureux, informe le ministère de l’Éducation nationale.



Un comité chargé de vérifier l’authenticité et la régularité des derniers actes de carrière est mis sur pied. Les actes administratifs seront transmis, après vérification, au ministère des Finances et du Budget pour leur prise en compte.



Aussi, le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique a rappelé que son département s’est engagé pour l’impression des nouvelles cartes professionnelles. Il a demandé aux représentants de syndicats de se joindre à ses collaborateurs pour en définir, de commun accord, la maquette.