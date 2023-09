Tchad : le gouvernement entend réviser les statuts de la Société Nationale d’Exploitation Hôtelière

Le Ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l’Artisanat a présenté un projet de décret visant à réviser les statuts de la Société Nationale d’Exploitation Hôtelière (SONEXHO), au cours du conseil des ministres qui s’est tenu le 6 septembre 2023.



Cette révision a pour objectif de combler les lacunes organisationnelles identifiées, notamment en restructurant les organes d’administration et de gestion pour améliorer la gouvernance de la société. Le projet de décret a été examiné et validé par le Conseil.