Tchad : le gouvernement fait le point sur les recettes et dépenses du Trésor public

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu mardi à la Présidence, une réunion sur le suivi des régies financières et le recrutement des jeunes diplômés à la Fonction publique.



La réunion a permis de faire le point sur les recettes et dépenses du Trésor public du mois d’octobre 2020.



Les membres du gouvernement dont les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques, le conseiller technique du chef de l’État en charge des finances et du budget ainsi qu’une dizaine des directeurs généraux et directeurs des services en charge des régies financières étaient concernés.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, explique que la situation est tenable mais le cap doit être maintenu.



Chaque fin d’année, les partenaires traditionnels du Tchad tels que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) font le point de la santé financière au cours des Assemblées annuelles et Réunions de printemps. Cette année, elles se sont déroulées par visioconférence. Le ministre des Finances et du Budget a fait une restitution de la rencontre virtuelle.



Le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet a donné des orientations afin d’éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l’État.



S'agissant de la réunion sur les travaux de la commission spéciale pour le recrutement des jeunes diplômés à la Fonction publique, un point de l’état d’avancement des travaux a été fait et des orientations précises ont été données par Kalzeubé Payimi Deubet.