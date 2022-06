Tchad : le gouvernement lance une distribution d'aliments pour sauver le bétail

Le secrétaire général adjoint à la Présidence, Ousmane Abderamane Djougourou et le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib ont lancé officiellement ce 20 juin 2022 au village Farcha Atteré, situé à 15 km de N'Djamena dans le Hadjer Lamis, la distribution d'aliments pour le bétail destinés à quatre provinces à savoir : Hadjer Lamis, Barh El Gazel, Kanem et Batha.



La distribution vise à pallier aux problèmes de sécheresse suite au manque de pluies dans les provinces citées. Ce sont au total 6400 tonnes d’aliments composés de 30.800 sacs de tourteaux, 30.800 sacs de graines de coton, 30.800 sacs de son de maïs et 46.080 bolus de benzal de 2500 mg incorporés de phosphore et de calcium, 75.000 bolus de vetzole de 2500 mg et 13.320 bolus de vetalben de 2500 mg qui seront distribués pour toutes les provinces concernées.



La gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Amina Kodjiyana a souligné que dans les les provinces touchées, certains éleveurs sont contraints d’arracher les pailles de leurs maisons pour nourrir le bétail, une situation qu’elle trouve inexplicable.



Faisant le bilan du bétail touché, le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib a souligné que compte tenu du manque de pluviométrie l’an dernier, les provinces concernées sont touchées par le manque d’alimentation de bétail. Cette situation a causé plusieurs morts d’animaux, constituant un manque pour l’économie du pays. Face à l’urgence, le gouvernement a entrepris une distribution équitable selon les besoins recensés.



« Toute personne surprise avec ces produits sur le marché assumera sa responsabilité », prévient le ministre.



Distribuant les aliments pour bétail, le secrétaire général adjoint à la présidence Ousman Abderamane Djougourou a attiré l’attention des bénéficiaires, leur demandant de ne pas vendre ces produits.