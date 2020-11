Tchad : le gouvernement poursuit son assistance aux sinistrés des inondations à N'Djamena

N’Djamena - Les opérations de distribution des kits alimentaires aux sinistrés victimes des inondations se poursuivent sur le site de Toukra. Elles ont été lancées dimanche par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Cinq cent ménages ont reçu leurs kits alimentaires, informe le ministère de la Santé publique.



Pour une bonne prise en charge et un bon suivi, sur instruction du ministre, 909 ménages qui sont logés devant la commune de 9eme arrondissement sont déployés sur le site de Toukra 1.



Les opérations se poursuivent jusqu’au dernier ménage, assure le ministère de la Santé publique.



Le déroulement des opérations d'assistance alimentaire impliquent les membres de la coordination nationale de la solidarité, les volontaires de la Croix Rouge du sous-comité de 9ème arrondissement, ceux de la sous-commission assistance et les responsables de la commune de 9ème arrondissement.