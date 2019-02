Tchad : le gouvernement rembourse des dettes aux producteurs de Laï

34 organisations des producteurs de Laï, dans la province de la Tandjilé, perçoivent depuis ce mercredi 20 février une partie de leurs dettes de riz fournis à l’ex-Programme national de sécurité alimentaire (PNSA) et Office national du développement rural (ONDR).



La somme versée par le gouvernement est de 64 millions de Francs CFA.



Depuis 2017, plus de 700 ex-agents du PNSA et de l’ONDR organisent des grèves et sit-in pour exiger le remboursement de leurs droits qui s'élèvent à plus de 700 millions Francs CFA. En janvier dernier, ils ont accusé le ministère de l'Agriculture d'avoir utilisé ce fond à d'autres fins alors qu'il était destiné aux frais de licenciements.



Une nouvelle structure dénommée l'Agence Nationale d' Appui au Développement Rural (ANADER) est née à la suite de la dissolution de l'ONDR et du PNSA.