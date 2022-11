Tchad : le gouvernement renforce la surveillance du ver de Guinée dans les zones transfrontalières

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, a organisé une réunion transfrontalière de lutte pour l'éradication du ver de Guinée.



Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Ibrahim Djeo Mboro, explique que la maladie du ver de Guinée, encore appelée « dracunculose », continue de sévir dans le monde. Ses derniers bastions, sont en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Au niveau mondial en 2021, sur les cinq pays ayant rapporté des cas humains ou d'infections animales au ver de Guinée, deux sont en Afrique centrale.



Il s'agit du Cameroun et du Tchad. II faut noter que le Tchad a, à lui seul, rapporté plus de 50% des cas humains, soit 8 cas sur 15 et 97% des infections animales soit 832 sur 862. « Des mouvements des populations le long des frontières de nos pays, qui sont souvent les mêmes peuples, avec les mêmes habitudes et compte tenu aussi de la situation d'insécurité qui prévaut à certains niveaux, le risque de transmission transfrontalière est grand », selon Dr Ibrahim Djeo Mboro.



La représentante du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Joséphine Toralta, estime que la surveillance transfrontalière doit permettre d'identifier les faiblesses et les défis, ainsi que les opportunités de renforcement de la surveillance transfrontalière entre les districts frontaliers à haut risque.



L'objectif du Tchad est de renforcer la surveillance de la dracunculose dans les zones transfrontalières et parmi les réfugiés des trois pays de l'Afrique centrale (le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad).