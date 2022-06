Tchad : le gouvernement veut réduire la mortalité et la morbidité dues au paludisme

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdel-madjid Abderahim a dirigé le 15 juin, une séance semi-virtuelle de présentation du plan de contingence contre le paludisme pour l’année 2022.



Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar a présenté la situation générale de la maladie, ses conséquences, notamment les cas de décès enregistrés en 2021 qui sont à l’ordre de 1713 par rapport à l’année 2020, où 2233 ont été notifiés sur l’ensemble du pays. Il a fait mention également de la faible couverture et de la mauvaise gestion des intrants.



L’objectif de ce plan de contingence est d’assurer à la population, l’accès aux services de santé de base à 80%, d’assurer la disponibilité des médicaments et des intrants et de prévenir le paludisme à tous les niveaux dans l’optique d’accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité afin d’atteindre les objectifs du développement durable.



Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme a aussi parlé de la méthodologie de recueil des données et rassuré de la disponibilité des moustiquaires pour couvrir plus de 500 milles femmes enceintes. Alors que 90,6 ménages sont couverts, plus de deux millions d’enfants ont bénéfice des soins contre le paludisme et le service de garde a été assuré dans 71 centres de santé en 2021, a clarifié Dr Mahamat Saleh Issakha Diar.



Le ministre de la Santé publique a indiqué qu’il est nécessaire de revoir la gamme d’activités prévues, de mettre des stratégies appropriées pour le respect du protocole des soins, d’utiliser rationnellement les moyens de lutte, maitriser les outils de collecte des données pour avoir la température quotidienne de l’évolution de la maladie et de l’impact des moyens déployés pour la circonscrire.



« La gestion des ressources doit être rigoureuse pour couvrir l’ensemble du territoire », a exigé Dr Abdel-madjid Abderahim tout en recommandant l’implication directe des communautés et des services chargés de la santé communautaire.