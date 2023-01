Tchad : le gouvernement vise une meilleure implication de la femme dans la prévention des conflits

Cette politique de Plan d'Action National de la Résolution 1325 des Nations Unies fait désormais des femmes tchadiennes des actrices de Prévention, de médiation, de règlement de conflits et de consolidation de la paix. Le Gouvernement a voulu que la femme tchadienne ne soit plus seulement une victime de conflits, mais également une actrice majeure dans la prévention des conflits et le maintien de la paix.



Le Premier Ministre, Saleh KEBZABO, a souligné l'importance qu'il accorde aux questions de genre en mettant en avant sa forte implication dans l'accélération du processus de finalisation et adoption de ce plan d'action. Il a également annoncé que la mise en œuvre de ce plan serait accélérée et que des moyens conséquents seraient mis en place pour que l'appropriation de ce plan soit traduite dans les faits au niveau de tous les acteurs cibles. Le genre est une des résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain et l'un des axes prioritaires du cahier de charge du Gouvernement d'Union Nationale.