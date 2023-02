Tchad : le gouverneur Ahmat Dari revient sur la "gestation d’une rébellion au Logone Oriental"

Le gouverneur de la province du Logone Oriental, le général Ahmat Dari Bazine, a fait une intervention à la 5ème conférence des gouverneurs de N’Djamena. Il a appelé à tout faire pour préserver la stabilité et s’est engagé à œuvrer pour la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national.



« Tant que la justice sera faible, il y aura toujours l’insécurité. Nous demandons à ce que la justice soit restaurée partout et pour tout le monde », a affirmé l’officier général.



Il a évoqué quelques défis auxquels fait face la province du Logone Occidental : « ces défis sont liés à la gestation d’une rébellion au Logone Oriental qui vient de naître à nos frontières avec la République centrafricaine. »



Pour lui, « c’est une suite logique de ceux qui veulent déstabiliser notre pays. »



La porosité des frontières et la circulation des armes complique la situation et met dans l’embarras les forces de sécurité, estime le gouverneur.