Tchad : le gouverneur de la province de la Tandjilé rencontre les jeunes des associations

Adoum Moustapha Brahimi, gouverneur de la province de la Tandjilé, a rencontré ce 31 juillet 2024, à sa résidence, les leaders jeunes des différentes associations de la Tandjilé.



En présence de ses proches collaborateurs, et en face de l’assistance, la première autorité de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a salué la présence de tout un chacun à cette rencontre, avant de situer le contexte de celle-ci, qui selon lui, est relative à la paix et la cohésion sociale.



Le gouverneur a également abordé d'autres sujets relatifs à la stabilité, et aux conflits éleveurs agriculteurs. Il a exhorté chaque leader des jeunes à prendre ses responsabilités, afin de bannir tous les maux qui minent la stabilité de la province.



Car, selon le gouverneur, tout développement passe par la jeunesse. Cette rencontre, selon l’un des leaders des jeunes, Aristide Banadji, est l'occasion pour eux, de remercier les autorités provinciales, avec à leur tête le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi, pour avoir initié ces retrouvailles.



Ils rassurent le gouverneur, qu’ils vont désormais se mettre ensemble aux côtés des autorités, pour le développement de la Tandjilé. Il faut signaler que c’est dans un climat de convivialité que cette rencontre s’est achevée.