Tchad : le gouverneur du Batha inspecte les travaux de la route Am-djamena Bilala-Ati

L'objectif de la visite du gouverneur du Batha, Djimta Ben-Dergon, était de se familiariser avec l'avancement des travaux de bitumage de la route Ngoura-Ati. Il était accompagné du Délégué provincial d'infrastructures et du chef de mission du bureau de contrôle du groupement CIRA/AZIMUTH. Au cours de cette visite, le gouverneur a inspecté les travaux effectués par l'entreprise chinoise CGCOC et l'entreprise arabe-contractor. Jusqu'à présent, 104 km ont été réalisés depuis 2016.



Selon Abdou Mahamadou, ingénieur en génie civil et chef de mission du bureau de contrôle, les travaux de bitumage de la route Ati-Am-djamena Bilala, réalisés par l'entreprise chinoise, avancent très bien. En ce qui concerne le bitumage de la route Am-djamena Bilala-Ngoura, réalisé par l'entreprise égyptienne arabe-contractor, il reste encore beaucoup à faire, selon Emad Soubeh, directeur du projet de la route Ngoura-Am-djamena Bilala. Normalement, les travaux devaient commencer le 1er avril pour une durée de 4 mois, mais l'entreprise a accusé un retard. Cependant, il assure au gouverneur qu'ils feront de leur mieux pour respecter le délai prévu de 4 mois.



À la fin de la visite, le gouverneur Djimta Ben-Dergon a exprimé ses impressions sur l'avancement des travaux de bitumage de la route Ngoura-Ati. Il a demandé aux deux entreprises de respecter le cahier des charges, car il prévoit de les revoir le 15 août pour évaluer l'évolution des travaux. Il souligne que le gouvernement de la transition accorde une importance particulière au développement de cette route.