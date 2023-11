Tchad : le gouverneur du Batha lance un dialogue avec la jeunesse pour un avenir paisible

Dans son discours, le gouverneur a mis l'accent sur l'importance de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble, de la sécurité, du phénomène de la haine sur les réseaux sociaux, de la migration des jeunes et de la corruption.



Il a exprimé ses grandes ambitions pour les jeunes de Batha, en les encourageant à faire preuve de maturité, à cultiver l'unité et l'acceptation mutuelle plutôt que la discorde dans la province.



Pour Ahmat Koukouni Morali, la paix est un prérequis au développement de la province. Durant la rencontre, les jeunes ont exprimé leur frustration vis-à-vis des comportements de certaines autorités qui nuisent à la cohabitation pacifique. Ils ont également exprimé plusieurs doléances concernant la vie chère, la hausse des prix du carburant, le manque d'installations sportives, le chômage des jeunes, les défis dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que les problèmes liés au microcrédit.



Le gouverneur a pris note des problèmes soulevés et a assuré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et répondre aux préoccupations des jeunes dans toute la province.