TCHAD Tchad : le gouverneur du Borkou a conduit une mission sécuritaire au milieu du désert

Alwihda Info | Par D.A.A - 18 Août 2021



Le général Ismat Issakha Acheikh a instruit de conduire les mineurs interceptés à la délégation en charge des enfants pour qu'ils soient remis à leurs familles respectives.

Durant trois jours de mission au milieu du désert, la coordination conduite par le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh, a démantelé des sites d'approvisionnement des malfrats et de leurs complices.



Au puits Tamac, l'atmosphère parait calme mais l'on peut lire sur certains visages un air de connivence. Une fouille réalisée par les agents de la coordination s'est soldée par la découverte de matériels servant aux missions militaires.



Au cours de son itinéraire, le général de division Ismat Issakha Acheikh a repéré des traces d'éclaireurs des malfrats. La mission a suivi les empreintes, ce qui l'a conduite au puits Nassara. Sur place, quatre commerçants et un véhicule gros-porteur transportant des personnes sans pièces justificatives ont été interceptés. Parmi eux se trouvait des mineurs.



Tous interrogés par le gouverneur sur leur destination, ils ont donné des réponses peu convaincantes. "Ils disent : mon grand frère ou mon oncle est à Faya ou à Zouar et m'a appelé pour aller travailler, sans toutefois avoir connaissance de l'identité exacte du grand frère ou de l'oncle. Il y avait un gamin de 13 ans sans pièces qui était aussi dans le véhicule. Il n'avait qu'une copie d'acte de naissance sur lui", a détaillé le gouverneur.



Le général Ismat Issakha Acheikh a instruit le chauffeur du gros-porteur de conduire les mineurs à la délégation en charge des enfants pour qu'ils soient remis à leurs familles respectives. Par ailleurs, il a indiqué que l'aventure vers les sites aurifères ou la Libye n'est pas synonyme de fortune acquise, mais elle peut déboucher sur des fins ténébreuses.



Pour le général Ismat Issakha Acheikh, il serait judicieux que chacun prenne conscience de ces faits. Il a mis à la disposition des commerçants demeurant sur ces lieux un gros-porteur afin de le permettre de quitter en toute conformité.





