Tchad : le gouverneur du Borkou demande aux magistrats d’être impartiaux

Pour pallier aux difficultés des magistrats du Tribunal de grande instance de Faya, le nouveau gouverneur de la province du Borkou, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a tenu une rencontre avec les magistrats.



Étant donné que la justice constitue l’un des trois milliers avec l'exécutif et le législatif, le nouveau gouverneur du Borkou a tenu le 6 décembre 2921, une rencontre avec le staff de la justice, afin de les écouter et de s’imprégner des conditions de travail. Après présentation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Faya, Baïzebbé Tao, a informé que les préoccupations fondamentales se situent autour de l'absence de moyens roulants. « Le personnel de la justice est toujours actif et davantage motivé dans sa tâche », a-t-il dit.



Le gouverneur du Borkou promet de rendre compte fidèlement à qui de droit, pour l'amélioration des conditions de travail. Eu égard à la noble mission confiée aux membres de la justice, le gouverneur du Borkou exhorte les magistrats au travail impartial, car la justice se fonde sur des principes fondamentaux et les lois de la République. En outre, le gouverneur réitère son invitation à l'endroit des magistrats d'exercer leurs fonctions avec abnégation.