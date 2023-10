Tchad : le gouverneur du Guéra en campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique à Bitkine

Après avoir visité les sous-préfectures de Baro, Miergui et Kolka dans le département du Guéra, ainsi que Sarafe Doungous, Mangalmé, et Eref dans le département de Mangalmé, le gouverneur Tougou Tchohimi a poursuivi sa tournée en se rendant à Bitkine, en passant par la sous-préfecture de Bagoua.



La délégation a été chaleureusement accueillie à l'entrée de la ville de Bitkine par le préfet du département d'Abtouyour, Chamsadine Douga, le maire de la ville de Bitkine, Nassour Darip, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires.



L'objectif de cette visite est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les revenus des ménages ruraux, ainsi que la performance et la résilience des exploitations agro-pastorales familiales ciblées dans le cadre du Projet RePER. En outre, elle vise à sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, au vivre-ensemble et à la scolarisation des enfants.



Dans son mot de bienvenue, le préfet du département d'Abtouyour, Chamsadine Douga, a chaleureusement accueilli le gouverneur et son équipe. Les délégués provinciaux des différents ministères ont ensuite présenté leurs priorités, notamment le délégué de la femme de la province, qui a mis l'accent sur la scolarisation des enfants et l'enregistrement des nouveau-nés.



Le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Togou Tchohimi, a écouté les doléances de la population et a promis de les transmettre aux instances appropriées pour un suivi adéquat.