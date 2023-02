Tchad : le gouverneur du Kanem donne des orientations pour une meilleure administration

Le gouverneur a saisi l'occasion pour prendre contact avec les différents responsables et leur donner des orientations pour la bonne marche de l'administration provinciale du Kanem. La sécurité des personnes et de leurs biens a été l'une des questions abordées lors de cette réunion.



L'objectif de cette restitution était de partager les informations clés discutées lors des conférences des gouverneurs. Les conférences ont permis aux gouverneurs de discuter de sujets d'importance nationale tels que la sécurité, le développement socio-économique et la gouvernance. Les gouverneurs ont également eu l'occasion de discuter de leurs propres préoccupations et défis spécifiques à leurs provinces respectives.



La restitution des travaux des conférences de gouverneurs est une étape importante pour garantir que les orientations et les décisions discutées lors des conférences soient bien relayées et mises en œuvre au niveau provincial. Les gouverneurs jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques et des programmes gouvernementaux au niveau local, et ces réunions leur permettent d'échanger des idées et des expériences pour améliorer leur travail.



Le gouverneur Issaka Hassane Jogoï a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu aux provinces et à leurs populations. Il a également encouragé tous les participants à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement socio-économique de la province du Kanem et du Tchad dans son ensemble.