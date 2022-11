Tchad : le gouverneur du Salamat en tournée de sensibilisation au Bahr-Azoum

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a effectué le 24 novembre 2022 une tournée de sensibilisation pour la protection de l'environnement dans les limites du Parc national de Zakouma. Il s'est rendu aux villages Djarate.



Cette tournée du gouverneur entre dans le cadre de l'exécution du plan de mise en œuvre des activités du Comité provincial d'action (CPA) du Salamat. Accompagné des membres de ladite institution et des responsables militaires, le gouverneur du Salamat a animé un grand meeting aux villages Djarate situés dans la sous-préfecture d'Am-Timan rurale, département de Bahr-Azoum.



La population est sortie massivement pour écouter le message de l'autorité provinciale axé essentiellement sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Au nom de la communauté, le Chef de canton Salamat 1, Ammar Mahamat Ali, a souhaité la bienvenue à la délégation.



Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, déclare que la population est consciente de l'importance de la biodiversité, et fait de la protection de l'environnement, son objectif favori pour défendre cette cause.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, lors de son meeting, affirme que : « les retombées des recettes touristiques ont une dimension sociale car elles profitent aussi à la population riveraine du Parc national de Zakouma. Citant pour preuve tangible, la construction du complexe scolaire de Goz-Djarate, avec la prise en charge des enseignants et bien d'autres réalisations ».



Plusieurs thématiques ont été traitées lors des interventions. Il s'agit entre autres du phénomène de braconnage, de la question de feu de brousse, de la coupe abusive des bois verts et de la pêche illégale.