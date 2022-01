Tchad : le groupe GMIA honoré par la mairie de N’Djamena pour ses travaux d’aménagement

N’Djamena - L’entreprise dénommée “Le Groupe des gestions des infrastructures et des ressources minières” (GMIA) a aménagé quelques rues dans le 8eme arrondissement.



Dans l’objectif d'encourager tous ceux qui apportent leur modeste contribution pour l'assainissement et l'aménagement de la ville, le maire de la ville, Ali Haroun, a décerné une attestation de reconnaissance à l'entreprise GMIA.



Ali Haroun a remercié le GMIA pour son courage en emménageant quelques rues du 8eme arrondissement. “Il est de notre devoir de venir vous encourager et vous décerner une attestation de reconnaissance pour cette précieuse contribution”, a-t-il dit.



Le maire de conclure en invitant tous les autres concitoyens à emboîter le pas du groupe GMIA.