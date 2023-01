Tchad : le jeu de Ludo gagne en popularité chez les jeunes

De plus en plus, les jeunes sont accros au jeu de Ludo sur le téléphone Android. Au point où ce n'est pas une distraction, mais un jeu de compétition opposant les joueurs des différents carrefours.



Et, certains en font un jeu d'argent, donc celui qui sort gagnant remporte un prix. Pourtant, le Ludo est un jeu de société pour enfants. Aujourd’hui, les adultes s'y adonnent à tout temps. Par exemple, au quartier Ridina, les jeunes passent toute la journée en train de jouer au Ludo par équipes.



Selon Oumar, l'un des joueurs de Ludo, « c'est un jeu d'intelligence ; le fait de guider ton pion jusqu'à le ramener à la maison ». Contrairement à Moussa qui se montre très critique : « c'est un jeu des fainéants. Les jeunes qui passent leur temps à jouer au Ludo à tout temps, n'ont-ils vraiment rien à faire ? »



Ce qui est étonnant, même à l'université les étudiants pratiquent ce jeu. À l'heure de la pause, certains étudiants jouent au Ludo au lieu de jeter un œil sur leurs leçons. Ainsi, Chaïdana, étudiante en sciences de l'éducation, explique que « c'est juste un passe-temps en attendant l'arrivée de l'enseignant ».



Toutefois, ce n'est pas un raisonnement digne d'un étudiant dont la place devrait être à la bibliothèque durant l'heure de pause. Ndoubabé Richard, jeune entrepreneur dans la vente en ligne, assimile « les jeunes qui s'intéressent à ce jeu de Ludo sont des personnes sans activité », et qui n'ont « aucune idée sur la notion du temps ».



Comment comprendre que les jeunes sont intéressés par ce jeu sans caractère instructif ? C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres préoccupations. Sinon, comment un jeune peut-il passer la moitié de sa journée à jouer au Ludo ? Même s'il y a un temps pour tout, le plus important est d'utiliser son temps pour un jeu instructif.



Par exemple, le scrabble permet de former les mots et de deviner leurs significations. Ainsi, les jeunes sont appelés à prendre conscience de ce gaspillage de temps dans le jeu de Ludo.