Tchad : le lycéen qui a agressé un professeur de sport emprisonné à Ati.

Poursuivi pour coups et blessures volontaires, l'élève scolarisé en classe de 6ème a été présenté le 26 novembre à un juge pour enfants du Tribunal de grande instance d'Ati, informe N'Djamena Actu.



Le 22 novembre, au cours de la matinée, l'élève âgé de 18 ans a blessé son professeur à la tête avec un bâton. Le professeur aurait demandé à l'élève turbulent de s'éloigner du cours. L'auteur des faits a été ensuite arrêté par la brigade de gendarmerie de Koundjourou.



La victime, le professeur d'Éducation physique et sportive (EPS) Djimadoum Joël décrit son agresseur comme un jeune turbulent et irrespectueux.



Cette énième agression d'un professeur a déclenché une vague d'indignation, entrainant notamment une grève des enseignants de trois jours dans la province du Batha. Le gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon, a condamné cette agression et assuré de son engagement à lutter contre la violence en milieu scolaire.