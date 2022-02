Tchad : le massacre au village Sandana suscite l'indignation

Les réactions s'enchainent et les tchadiens expriment leur indignation suite au drame du village Sandana dans la province du moyen-Chari où des villageois ont été massacrés mercredi par des éleveurs.



À l'origine des évènements meurtriers, le corps sans vie d'un éleveur a été découvert aux alentours du village Sandana, explique la CTDDH. Le constat fait par certaines autorités locales révèle une mort accidentelle. Cette thèse n'a pas convaincu les parents de la victime qui ont ouvert le feu sur les villageois entraînant la mort et blessures de plusieurs personnes parmi eux.



Le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo, suggère la légitime défense face aux conflits répétitifs dans les zones rurales et à l'absence de solutions. "Jusqu’à quand? Il ne suffit plus de nous indigner devant le massacre de nos compatriotes des zones rurales. Il faut immédiatement trouver des solutions pour que ces barbaries s’arrêtent. La mienne est toute trouvée et je l’avais déjà partagée avec les jeunes de la Tandjilé. Quand vous ne pouvez plus compter sur l’État pour vous défendre, prenez vos destins entre vos mains", affirme Saleh Kebzabo.



De son côté, Succes Masra, président du parti Les Transformateurs, a lancé le débat sur la légalisation du port d'arme "comme aux États-Unis". Le leader politique se demande s'il ne faut pas songer à inscrire cette réforme dans la future Constitution.



Une délégation de quatre membres du gouvernement est arrivée ce vendredi à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.