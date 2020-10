Tchad : le meilleur des meilleurs bacheliers est du lycée Ibnou Cina de N'Djamena

La Première Dame Hinda Déby a remis jeudi le prix de l'excellence au meilleur des meilleurs bacheliers du Tchad de l'année 2020. Il s'agit de Hamat Ismail Guire du lycée Ibnou Cina de N'Djamena.



Il a composé en série C et a obtenu une moyenne de 17,44/20 avec la mention Très bien.



La meilleure parmi les meilleurs est Abir Abakar Tidjani du lycée Ibnou Rachid de N'Djamena. Elle a composé en série A Arabe et a obtenu la moyen de 16,56/20 avec la mention Très bien. Elle a également reçu son prix des mains de la Première Dame.



Les deux bacheliers ont reçu plusieurs cadeaux : un ordinateur, un dictionnaire, un compte bancaire, une carte Visa et une enveloppe d'un million de Fcfa.



Les 100 meilleurs bacheliers du Tchad ont été distingués ce jeudi au Palais du 15 janvier, au cours de la 13ème édition de la cérémonie de remise du prix de l'excellence.