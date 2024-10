Tchad : le ministère de l'Action sociale distribue des vivres aux couches vulnérables de N’Djamena-Fara

Dans le cadre de la distribution des vivres, au profit des couches vulnérables, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mahamat Abdelkerim Bagari a procédé le 7 octobre 2024, à la remise officielle de kits alimentaires, aux populations de N’Djamena-Fara, une localité située dans le département de Haraz Al biar, province du Hadjar Lamis.



Pour cette opération de distribution, le secrétaire général du ministère, Mahamat Abdelkerim Bagari était accompagné du directeur de l'ONASA, Ahmat Mahamat Kossei, du directeur général de la solidarité et de quelques responsables du ministère.



Réceptionnant ces kits alimentaires, le chef du village a, au nom de sa population, exprimé ses vifs et chaleureux remerciements au chef de l'Etat, ainsi qu'à son gouvernement, pour ce geste louable qui vient à point nommé. Il faut rappeler que ce don est composé de 2000 sacs de riz qui sont destinés uniquement aux personnes vulnérables.



Prenant la parole à son tour, le secrétaire général, Mahamat Abdelkerim Bagari a instruit les distributeurs à prioriser d'abord les personnes âgées, et celles vivant avec un handicap, ainsi que les femmes enceintes, tout en évitant toutes formes de discrimination. II a profité de cette occasion pour mettre en garde toutes les personnes qui tenteraient de vendre ces kits alimentaires destinés aux personnes vulnérables.