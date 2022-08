TCHAD

Tchad : le ministère de la Jeunesse lance une mobilisation pour le dialogue

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 4 Août 2022

Dans le cadre de la préparation du Dialogue national inclusif tant attendu par les tchadiens, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, avec l’appui technique et financier de l'UNFPA, en collaboration avec les organisations de la société civile et des jeunes, organise une campagne de mobilisation sociale dénommée la jeunesse tchadienne en route pour le dialogue national inclusif.