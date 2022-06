Tchad : le ministère de la santé instruit sur le contrôle strict des activités des tradipraticiens

Le chef de mission, directeur de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, Seïd Abakar Béchir, a restitué les conclusions de la mission conjointe relative à la médecine traditionnelle.



En janvier, une circulaire interministérielle a interdit "toute activité publique ou en caravane, dans les médias" des tradipraticiens. Les maires de la capitale ont été instruits de procéder à l'application stricte de la décision.



Les maires ont été exhortés à veiller à l'interdiction de la vente ambulatoire des médicaments issus de la médecine traditionnelle, déguerpir tous les kiosques portant mention pharmacie, dépôt pharmaceutique et cabinet de soins non reconnus par le ministère de la Santé publique, et de ne pas délivrer des autorisations pour la vente des médicaments.



Les maires ont été également invités à contrôler les sites d'implantations de ces établissements sanitaires et vérifier la date de péremption des produits ainsi que la qualité de l'hygiène des locaux.