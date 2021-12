Tchad : le ministère des Transports appelle à un comportement responsable sur la route

La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye, a appelé ce 24 décembre les citoyens à adopter un comportement responsable en matière de circulation routière afin d'éviter les cas d'accidents. Elle a rappelé l'importance de la sécurité routière eu égard au nombre croissant des victimes de la voie publique.



Les cas d'accidents prennent de l'ampleur dans la ville de N'Djamena où les usagers ne respectent pas les règles de la route.



Les accidents de circulation font chaque jour plus de sept morts et des dizaines d'autres blessés, selon les statistiques de 2020.