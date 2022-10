Tchad : le ministre de l'Éducation lance la rentrée 2022-2023 et promet un bilinguisme effectif

Placé cette année sous le thème « l’amélioration des enseignements/apprentissages et la cohésion sociale », le lancement de cette rentrée scolaire 2022/2023 a été agrémenté par un gigantesque défilé des différents établissements scolaires de la ville de Sarh, des sketchs et danses folkloriques ainsi que des discours.



La secrétaire générale de l’Académie du Sud-Est, Mme. Line Livorice, a précisé que l’année scolaire 2021-2022 s’est achevée avec un résultat satisfaisant pour le Moyen-Chari. Car pour le Brevet de l’Enseignement Fondamental, il y a eu une réussite de 80,16 % ; au Brevet des techniciens, c’est 78, 95% ; à la Formation Technique et Professionnelle, c’est une réussite de 92,79% et au baccalauréat, c'est 64,75% de réussite.



Mme. Line Livorice n’a pas manqué de féliciter et d'encourager les élèves, les enseignants et les parents d’élèves qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Pour elle, ce sont ces résultats qui ont valu à la province du Moyen-Chari une attestation de satisfecit.



Présent à cette cérémonie, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Jacques Boyer, a signifié que l’UNICEF continuera d'accompagner le Tchad dans l’éducation des enfants. Car selon lui, seulement 30% des jeunes de 15 à 24 ans sont alphabétisés au Tchad.