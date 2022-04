Tchad : le ministre de l’Education remet 30 motos aux animateurs pédagogiques du Mandoul

A l’occasion de la cérémonie de remise de 30 motos aux animateurs pédagogiques de l’enseignement primaire et secondaire du Mandoul (Koumra), le 26 avril 2022, le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mog-Man Djimounta a rendu une visite à quelques établissements de l'inspection de l'Education nationale et de la Promotion civique de cette zone.



L’objectif de cette visite consiste à s’imprégner des conditions de travail dans les écoles primaires et secondaires du Mandoul. Accompagné par une forte délégation, le ministre a été accueilli avec joie et enthousiaste dès son arrivée dans la province, par le gouverneur de la province, les chefs traditionnels, le délégué de l’éducation nationale du Mandoul et quelques responsables administratifs.



Du lycée public de Koumra, en passant par l'école officielle du village Dieyei, l’école du village Lol et autres établissements, l’on constate que les conditions d’études sont presque les mêmes.

A cette occasion, les responsables de ces établissements ont profité de la circonstance pour exprimer ce qui leur manque, entre autres, des salles de classe, des enseignants, de l’eau potable au sein des établissements, des latrines, pour le primaire et, des enseignants qualifiés, enseignants scientifiques, des infrastructures, et autres, pour le secondaire.



Pour les chefs traditionnels, ils plaident pour l’amélioration de l’éducation en renforçant les infrastructures éducatives, et des enseignants pour le maintien de leurs enfants à l’école. Les autorités traditionnelles ajoutent que la prise en compte de ces doléances, permettra à leurs enfants de fréquenter dans des bonnes conditions.



Enfin, les personnels administratifs de certains établissements, signalent le manque d’outils informatiques pour l’élaboration des documents administratifs.