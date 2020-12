Tchad : le ministre de l'Élevage assiste les victimes des feux de brousse au Batha

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, se trouve à Ati, chef-lieu de la province du Batha. Vendredi matin, il s'est rendu dans la sous-préfecture de Wadi Rimé pour remettre une assistance aux victimes des feux de brousse.



Cette année, les feux de brousse se sont déclenchés à plusieurs reprises dans différentes localités de la province du Batha, en raison de l'action humaine ou naturelle. Ils ont causé d'énormes pertes en bétail, surtout des dromadaires.



Informé de la situation, le ministre de l'Élevage et de Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, est descendu sur le terrain pour évaluer les dégâts, recenser les besoins des éleveurs et connaître avec exactitude la localité la plus touchée.



Ahmat Mahamat Bachir a remis une assistance composée des vivres et produits vétérinaires au profit des victimes des feux de brousse.



En remettant ce don, le ministre a adressé une mise en garde à ceux qui provoquent des incendies.