Tchad : le ministre de l'Hydraulique a visité les barrages de Kariari et Bahaï dans l'Ennedi Est

Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Brahim et la directrice générale de la Société tchadienne d'eau (STE), Koubra Hissein Itno, ont effectué ce samedi une visite d'évaluation de l'ensemble des ouvrages existants afin d'assortir les actions à mener pour l'optimisation du projet de renforcement hydraulique prévu dans l'Ennedi-Est.



Deux sites ont été constatés dans le département de Wadi-Hawar, notamment les barrages de Kariari situé à 50 km d'Amdjarass et de Bahaï situé à 75 km.



Le ministre Alio Abdoulaye Brahim a tenu des réunions d'informations et de sensibilisation avec des autorités administratives et traditionnelles lors de son passage dans les localités. Il a rassuré la population locale que le département ministériel et la STE fourniront des efforts pour réaliser le projet d'adduction en eau potable.



Les barrages de Kariari peuvent approvisionner la ville d'Amdjarass et des localités environnantes car ils contiennent 12 millions de mètre cube. "Une étude sera bientôt faite afin de mieux s'informer sur la réalisation du projet d'adduction", a déclaré le ministre.



La directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a pour sa part suggéré une autre alternative pour la population de Bahaï après l'évaluation de l'état des barrages et forages existants. Il s'agit de la création d'un champ des forages permettant de drainer l'eau dans les châteaux de la ville.