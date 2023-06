Tchad : le ministre de la Jeunesse à Pala pour préparer l'arrivée du président

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion Entrepreneuriale, Patalet Geo, a été accueilli en grande pompe à l'entrée de la ville de Pala en fin de soirée du 7 juin 2023. Cet accueil précède l'arrivée prochaine du président de transition dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Depuis le 31 mai dernier, un comité d'accueil dirigé par Patalet Geo a été mis en place pour garantir une réception chaleureuse du président dans le chef-lieu de la province. Ce comité compte plusieurs sous-commissions qui ont travaillé activement pour assurer le bon déroulement de cet événement.



La ville de Pala est déjà en effervescence avec de nombreux mouvements et arrivées remarqués. Les préparatifs sont en cours pour rendre cet accueil mémorable et témoigner de l'importance de la visite présidentielle dans la province.