Tchad : le ministre de la Santé remet des équipements médicaux essentiels aux hôpitaux

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que ces dons proviennent d'un partenaire de la Banque Islamique de Développement (BID), à savoir le PROJET CURE, via l'Alliance pour Lutter contre la Cécité Évitable (AFAB).



L'Alliance réunit les programmes nationaux de contrôle de la cécité des ministères de la santé, les ONG, les centres de formation, les donateurs et les volontaires. Le Projet Deuxième Génération de l'AFAB (AFAB II), la BID et ses partenaires se sont particulièrement concentrés sur les équipements biomédicaux et la formation continue.



Dans cette optique, le Programme National de Lutte contre la Cécité, classé parmi les meilleurs programmes de santé oculaire des 13 États membres de cette Alliance, a bénéficié de dons importants au profit de nos hôpitaux nationaux et provinciaux.



Conscients de l'importance accordée au bien-être sanitaire de la population par les plus hautes autorités de la 5ème République, la Banque Islamique de Développement et ses partenaires ainsi que l'Équipe du Programme National de Lutte contre la Cécité et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet ont fourni ces équipements. Ces moyens, mis à disposition des hôpitaux, devraient renforcer les capacités techniques, améliorer la prise en charge et le traitement de certaines pathologies.