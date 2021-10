Tchad : le ministre de la Sécurité dénonce des troubles à l'ordre public à N'Djamena

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a affirmé samedi dans un communiqué que l'itinéraire de la marche de Wakit Tamma n'a pas été respecté par les organisateurs. La marche était autorisée ce 2 octobre du rond-point Hamama au Palais du 15 janvier. Elle a toutefois débuté dans le 7ème arrondissement.



"Ils ont choisi de fouler aux pieds les dispositions de l'arrêté en empruntant d'autres itinéraires, créant ainsi des troubles à l'ordre public. Des manifestants ont caillassé les agents de la police et endommagé des véhicules", dénonce Souleyman Abakar Adam.



Il rappelle aux organisateurs de la marche qu'ils sont responsables de tout acte répréhensible enregistré, et affirme que le Tchad est le seul pays de la sous-région Afrique centrale à autoriser les marches.



"Le Tchad ne saurait tolérer des actes susceptibles de remettre en cause la paix chèrement acquise", prévient le ministre qui "salue le comportement de la population qui n'a pas suivi ces radicaux".