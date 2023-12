Tchad : le ministre de la Sécurité instruit le respect des dispositions sur les tenues de la Police

Dans une note circulaire en date du 6 décembre 2023, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadine Margui, « instruit impérativement de procéder à la mise en application des dispositions du décret 18 août 2023 portant définition de port de tenues et équipements spécifiques du Corps de la Police nationale, notamment en ce qui concerne le port de grade des contrôleurs généraux de Police de 1°, 2ème et 3ème grades, conformément à l’article 12, alinéas 3, 4 et 5 dudit décret ».



Cette note est adressée au secrétaire général, à l’inspecteur général, au directeur général de la Police nationale et au directeur générale des Renseignements et d’Investigations.



En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la vaste réforme enclenchée au sein des Forces de défense et de Sécurité, la Police nationale a été dotée de nouveaux textes, dont la loi N° 019/PCMT/2022 du 04 juillet 2022, portant Statut Général du Personnel du Corps de la Police nationale et les textes modificatifs subséquents.



« Cependant, il m'a été donné de constater que les dispositions de cet acte ne sont pas appliquées », regrette le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.